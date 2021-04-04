Луганская Заря 3 апреля сыграла выездной поединок во Львове с Рухом. Команда Виктора Скрипника одержала волевую победу в меньшинстве.

Удаление в матче Рух – Заря

В матче 20 тура УПЛ Заря забила два гола в ворота Руха и одержала уверенную победу. Однако матч луганская команда завершала в меньшинстве.

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На 82-й минуте при счете 0:2 в пользу Зари вторую желтую карточку от арбитра за разговоры получил Иванисеня и досрочно покинул поле. После встречи полузащитник Зари прокомментировал свое удаление.

По его словам, футболист Руха падал в штрафной сам, Дмитрий не касался соперника. Поэтому судья должен был показывать желтую карточку именно игроку львовян.

Я говорю судье: "Дай желтую ему". Если камера снимала, то видно, что я не матерился. Не за что мне давать желтую. Ни одного матерного слова с моей стороны. Это абсурд – давать такую желтую, которая вторая и превратилась в красную,

– эмоционально заявил Иванисеня.

После поединка главный тренер Зари Виктор Скрипник неожиданно поддержал решение арбитра. Наставник отметил, что удаление его футболиста было логичным. По его мнению, нельзя разговаривать с рефери, а тем более использовать оскорбительные слова. Скрипник пообещал разобраться и провести разговор с Дмитрием.

Для Иванисени это удаление стало первым в этом сезоне за 24 матча. Всего в его пассиве 5 предупреждений.

Победу луганскому клубу принес дубль Артема Громова. Теперь в его голевом активе 7 результативных выстрелов в 19 поединках.

Видео удаления Иванисени