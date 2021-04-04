Луганська Зоря 3 квітня зіграла виїзний поєдинок у Львові з Рухом. Команда Віктора Скрипника здобула вольову перемогу у меншості.

Вилучення у матчі Рух – Зоря

У матчі 20 туру УПЛ Зоря забила два голи у ворота Руха та здобула впевнену перемогу. Однак матч луганська команда завершувала у меншості.

Більше про матч Зоря у меншості обіграла Рух завдяки дублю Громова: відео

На 82-й хвилині за рахунку 0:2 на користь Зорі другу жовту картку від арбітра за розмови отримав Іванісеня та достроково покинув поле. Після зустрічі півзахисник Зорі прокоментував своє вилучення.

За його словами, футболіст Руха падав у штрафному сам, Дмитро не торкався суперника. Тому суддя повинен був показувати жовту картку саме гравцю львів'ян.

Я кажу судді: "Дай жовту йому". Якщо камера знімала, то видно, що я не матюкався. Нема за що мені давати жовту. Жодного матюка з мого боку. Це абсурд – давати таку жовту, яка друга і перетворилася у червону,

– емоційно заявив Іванісеня.

Після поєдинку головний тренер Зорі Віктор Скрипник несподівано підтримав рішення арбітра. Наставник зазначив, що вилучення його футболіста було логічним. На його думку, не можна розмовляти з рефері, а тим паче використовувати образливі слова. Скрипник пообіцяв розібратись та провести розмову з Дмитром.

Для Іванісені це вилучення стало першим у цьому сезоні за 24 матчі. Загалом у його пасиві 5 попереджень.

Перемогу луганському клубу приніс дубль Артема Громова. Тепер у його гольовому доробку 7 результативних пострілів у 19 поєдинках.

Відео вилучення Іванісені