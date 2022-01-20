Воспоминаниями об этом периоде Калиниченко поделился во время интервью для российского блогера Глеба Чернявского.

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- Ты закончил карьеру в Симферополе в момент всех событий. Как это происходило изнутри?

– То, что вам показывали по телевизору – это все ложь.

– Вот ты находишься в Симферополе, что происходит?

Происходит захват. Приезжает ОМОН. Ну не ОМОН, а бойцы особого назначения. На полном обмундировании. И ты понимаешь, что это никакое не "ополчение". Когда у тебя вай-фай сеть в ресторане рядом с домом правительства, которое захватили, и где происходило "свободное волеизъявление", был "ОМОН России". Особо никто не прятался.

- А как вы ездили играть?

- Стремновато было. Уже на тот момент пошли блокпосты. Никто не знает что происходит. Идет захват, и что будет после этого – непонятно.

Передвигаться на самолетах уже не могли, потому что аэропорт был блокирован. Мы передвигались на автобусе. И между Крымом и Херсонской областью – блокпосты. Все серьезно, суровые мужчины стоят экипированные. И никто не знает, что будет дальше.

- То есть вы ездили на матч через блокпосты?

- Да, и не на один матч, а несколько.

Потом в один момент я расторг контракт и уехал. Но до этого я вывез абсолютно все – машину, деньги, которые были в ячейке, потому что банки также перешли в другие руки. Где-то повезло, где-то успел.

Там ничего хорошего не было в тот момент. И ничего плохого – там "мяса" никакого не было. Да, была не бескровная история, и кровь, увы, была. Было некомфортно.