Мірча Луческу отримав запрошення від Фенербахче. Керманич "киян" відхилив пропозицію турецької команди, опираючись на свої людські якості.

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Коментар румуна

Луческу зазначив, що він незалежна ні від кого людина. Команда Динамо Київ для нього в першу чергу:

"Хто змусить мене це зробити? Я не можу зрадити хлопців. Фенербахче хотів підписати мене, але я сказав "ні". Сказав, що зараз моє місце тут. Хоча те, що відбувається в Україні, і здається неймовірним, але після майже року війни це начебто стало нормальним, звичним. Але про повернення вболівальників на українські стадіони не йдеться" – говорить коуч.

Тренер також розповів, як йому українське сьогодення:

"Як живу? Зі страхом. Дивишся в небо й не знаєш, що може статися будь-якої миті. Ми чуємо шум літаків, поки перебуваємо на полі, проводимо матчі за зачиненими дверима. Поки немає повітряної тривоги, ми граємо, намагаючись приділяти чимало уваги полю. Траплялося, що нам доводилося чекати до години в роздягальні, перш ніж ми змогли продовжити матч. Не знаю, хто б зробив щось подібне на моєму місці, але я почуваюся добре, роблячи те, що роблю", – розповів Луческу.

До речі, Луческу уже працював в Туреччині. Він очолював Галатасарай (2000-2002), Бешикташ (2002-2004) та збірну Туреччини (2017-2019).

Результати Динамо у нинішньому сезоні не вражають. "Кияни" посідають третє місце в УПЛ. Також столичний клуб залишився без єврокубків на весняну частину сезону, посівши останнє місце у групі ЛЄ. Динамо формувало квартет разом із потенційним місцем працевлаштування Луческу – Фенербахче, яке посіло перше місце у групі. Також з французьким Ренном та АЕКом з Кіпру.