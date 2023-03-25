Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал об отношениях с голкипером Эвертона и "трех львов" Джорданом Пикфордом. Также фулбек "ирисок" сравнил сборные Англии и Украины.

Достойно внимания Будем настраиваться только на победу, как бы это ни смешно звучало, – Коноплянка

С холодным умом

Миколенко рассказал, что ничего особенного в его отношениях с Пикфордом нет, а их будущее противостояние не несет принципиального характера. Также Виталий поделился своими впечатлениями о временном коуча сборной Руслана Ротаня. Виталий уверяет, что он – "свежая кровь" в мире тренеров, а сотрудничество с ним доставляет одно удовольствие.

Я не дружу с Пикфордом так близко, но отношусь с уважением, как и он ко мне. Мы партнеры по команде, ничего такого особенного. Об этой игре не говорили, потому что у них не на 100 процентов было понятно, едет ли он в сборную. У них вызов за неделю до матча пришел. Не о чем было говорить. Что касается Ротаня, то впечатления хорошие. Я стараюсь как губка впитывать все. Добавлю, что тренерский штаб может и молодой, но они очень хотят выигрывать, помочь команде. Они фанаты этого дела, мне это нравится. Свежие идеи в команде, в игре. Хочется слушать и слушать, кайфуешь от этого,

– рассказал Миколенко.

Также Виталий принялся сравнивать сборные Украины и Англии с образцами Евро-2020. Левый фулбек уверен, что "сине-желтые" стали значительно сильнее, поскольку многие игроки теперь играют в иностранных чемпионатах, а вот англичане перемен не претерпели. К тому же Миколенко поделился ожиданиями от арены, на которой состоится встреча команд.

Сборная Украины наверняка стала сильнее со времен Евро, поскольку теперь больше футболистов, выступающих в топ-чемпионатах. Думаю, это сыграет нам на руку. Надеюсь, что это поможет нам, если будем выполнять то, что говорит тренерский штаб. Что касается англичан, то через 2 года они, наверное, не так сильно изменились в составе. Практически все игроки, которые есть сейчас, играли тогда против нас. Думаю, это очень сбалансированная команда, у которой есть все. На "Уэмбли" я не играл, но некоторые футболисты и главный тренер играли там. Думаю, поделятся своими мыслями. Не скажу, что играть там – это нечто особенное. Мы играем против топ-сборной, нет разницы, на каком стадионе. Будем думать о команде, а не о стадионе,

– считает Миколенко.

Напомним, что матч между сборной Украины и Англии пройдет 26 марта на переполненном "Уэмбли". Команды сойдутся в рамках отбора к Евро-2024. Сборная "трех львов" в своем первом поединке одолела команду Италии (1:2), а вот в отношении других соперников из нашей группы, то сборная Северной Македонии победила Мальту со счетом 2:1.