Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко розповів про відносини з голкіпером Евертона та "трьох левів" Джорданом Пікфордом. Також фулбек "ірисок" порівняв збірні Англії та України.

Варте уваги Налаштовуватимемося тільки на перемогу, хоч би як це смішно звучало, – Коноплянка

З холодним розумом

Миколенко розповів, що нічого особливого у його відносинах з Пікфордом немає, а їхнє майбутнє протистояння не несе жодного принципового характеру. Також Віталій поділився своїми враженнями щодо тимчасового коуча збірної Руслана Ротаня. Віталій запевняє, що він – "свіжа кров" у світі тренерів, а співпраця з ним приносить одне задоволення.

Я не товаришую з Пікфордом так близько, але ставлюся з повагою, як і він до мене. Ми партнери по команді, нічого такого особливого. Про цю гру не говорили, тому що в них не на 100 відсотків було зрозуміло, чи їде він у збірну. У них виклик за тиждень до матчу прийшов. Не було про що говорити. Щодо Ротаня то враження хороші. Я намагаюся як губка вбирати все. Додам, що тренерський штаб може і молодий, але вони дуже хочуть вигравати, допомогти команді. Вони фанати цієї справи, це мені подобається. Свіжі ідеї в команді, в грі. Хочеться слухати й слухати, кайфуєш від цього,

– розповів Миколенко.

Також Віталій взявся порівнювати збірні України та Англії зі зразками Євро-2020. Лівий фулбек впевнений, що "синьо-жовті" стали значно сильніші, оскільки багато гравців тепер грають в іноземних чемпіонатах, а от англійці змін не зазнали. До того ж, Миколенко поділився очікуваннями від арени, на якій відбудеться зустріч команд.

Збірна України, напевно, стала сильнішою з часів Євро, оскільки тепер більше футболістів, які виступають у топ-чемпіонатах. Думаю, це нам зіграє на руку. Сподіваюся, що це допоможе нам, якщо будемо виконувати те, що нам говорить тренерський штаб. Щодо англійців, то за 2 роки вони, напевно, не так сильно змінилися у складі. Практично всі ті гравці, які є зараз, грали тоді проти нас. Думаю, це дуже збалансована команда, у якої є все. На "Вемблі" я не грав, але деякі футболісти та головний тренер грали там. Думаю, поділяться своїми думками. Не скажу, що грати там – це щось особливе. Ми граємо проти топ-збірної, немає різниці, на якому стадіоні. Будемо думати про команду, а не про стадіон,

– вважає Миколенко.

Нагадаємо, що матч між збірною України та Англії пройде 26-го березня на переповненому "Вемблі". Команди зійдуться в рамках відбору до Євро-2024. Збірна "трьох левів" у своєму першому поєдинку здолала команду Італії (1:2), а от щодо інших суперників з нашої групи, то збірна Північної Македонії перемогла Мальту з рахунком 2:1.