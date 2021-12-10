Я не бью трансгендеров, – Селезнев прокомментировал скандальный разговор с журналистом

Нападающий Миная Евгений Селезнев впервые прокомментировал резонансный разговор с журналистом Андреем Сенькивым. Футболист не считает себя виновным.

Селезнев: За каждое слово я отвечу

За журналиста вступился народный депутат Алексей Гончаренко. Он попросил полицию взять под контроль угрозы Селезнева относительно физического насилия.

К теме Хочу е**ло тебе набить, – Селезнев в грубой форме угрожал журналисту расправой

Зато форвард не считает себя виновным.

Ха-ха-ха. Ну, пусть привлекает к ответственности. Я же не против, если есть за что. Если Сенькив говорит, что он не мужчина, а трансгендер, я должен трансгендеру бить лицо?

– заявил футболист.

Селезнев уверяет, что не намерен ехать к Сенькиву. Поскольку все, что он ему сказал "было на эмоциях".

"Я трансгендеров не бью. Куда я поеду? Это были эмоции. Я не имел права говорить на камеру матом, потому что на меня смотрят дети, которые равняются на кого-то", – сказал Евгений.

По словам нападающего Миная, журналист распространял ложную информацию, которую сам придумал. А мнение нардепа его совершенно не волнует.

"За каждое слово я отвечу. Полиция – без вопросов. То, что говорит Гончаренко, мне до задницы. Н***я себе, великий депутат. Одессит будет говорить, чтобы меня на контроль взяли. Да пусть возьмут, я не против. За что брать? За справедливость? Если это правда, то в чем проблема? Я ни за что не буду переживать. Если я прав, то я прав", – заявил форвард.

Реакция Миная

Закарпатский коллектив тоже осуждает работу Сенькива. Подчеркивая, что журналист "выдает свои выдумки за подтвержденный факт".

Агрессивное поведение Селезнева клуб также осуждает.

От имени клуба заявляем, что не поддерживаем каких-либо проявлений агрессии футболиста в сторону журналиста. В связи с этим с игроком Е. Селезневым уже была проведена профилактическая беседа в частном порядке и будут приняты соответствующие меры,

– говорится в сообщении.