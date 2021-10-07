Я надрал задницу Уайлдеру, – Фьюри поиздевался над Деонтеем накануне третьего боя
Источник:инстаграм Тайсона Фьюри
Уже 9 октября Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проведут свой третий поединок. Британец накануне боя вспомнил поражение соперника во второй встрече.
Фьюри: Чемпион здесь
33-летний чемпион мира WBC Тайсон Фьюри сделал одиозное заявление накануне третьего боя с Деонтеем Уайлдером. Британец выложил пост на своей странице в инстаграме, в котором обратился к боксеру из США.
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Он вспомнил другой бой с американцем, который завершился в седьмом раунде нокаутом от британского боксера. Фьюри заявил, что соперник ничего не смог сделать в момент, когда он надирал ему задницу.
Чемпион здесь! Деонтей Уайлдер, ты был избит, унижен и сломан! Конец. Вот и все. Здесь нет никого, кто мог бы принять тот факт, что ему надрали задницу не раз и не два и он не смог ничего с этим поделать,
– написал Фьюри.
Деонтей тоже настроен решительно. Уайлдер пошил для выхода на ринг специальный костюм, его цвета будут свидетельствовать о том, что американец хочет "похоронить" все надежды Фьюри на победу в этом противостоянии.
- Третий бой между Фьюри и Уайлдером состоится в ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе. Встреча должна была пройти еще летом 2021 года, но поединок перенесли.
- Тайсон отказывался дать реванш Деонтею, но суд обязал Фьюри провести бой с американцем.
- Первый поединок между боксерами завершился мировой, во втором поединке победу техническим нокаутом одержал Фьюри. Британцу удалось отобрать титул чемпиона по версии WBC, которым до этого владел Уайлдер.