Я надрал задницу Уайлдеру, – Фьюри поиздевался над Деонтеем накануне третьего боя

Уже 9 октября Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проведут свой третий поединок. Британец накануне боя вспомнил поражение соперника во второй встрече.

Фьюри: Чемпион здесь

33-летний чемпион мира WBC Тайсон Фьюри сделал одиозное заявление накануне третьего боя с Деонтеем Уайлдером. Британец выложил пост на своей странице в инстаграме, в котором обратился к боксеру из США.

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Он вспомнил другой бой с американцем, который завершился в седьмом раунде нокаутом от британского боксера. Фьюри заявил, что соперник ничего не смог сделать в момент, когда он надирал ему задницу.

Чемпион здесь! Деонтей Уайлдер, ты был избит, унижен и сломан! Конец. Вот и все. Здесь нет никого, кто мог бы принять тот факт, что ему надрали задницу не раз и не два и он не смог ничего с этим поделать,

– написал Фьюри.

Деонтей тоже настроен решительно. Уайлдер пошил для выхода на ринг специальный костюм, его цвета будут свидетельствовать о том, что американец хочет "похоронить" все надежды Фьюри на победу в этом противостоянии.