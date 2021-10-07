Ф'юрі: Чемпіон тут

33-річний чемпіон світу WBC Тайсон Ф'юрі зробив одіозну заяву напередодні третього бою з Деонтеєм Уайлдером. Британець виклав пост на своїй сторінці в інстаграмі, у якому звернувся до боксера з США.

Цікаво Хоче "похоронити" Тайсона: Уайлдер вийде на бій проти Ф'юрі в екстравагантному костюмі

Він пригадав другий бій з американцем, який завершився у сьомому раунді нокаутом від британського боксера. Ф'юрі заявив, що суперник нічого не зміг вдіяти у момент, коли він надирав йому дупу.

Чемпіон тут! Деонтей Вайлдер, ти був побитий, принижений і зламаний! Кінець. Ось і все. Тут немає нікого, хто міг би прийняти той факт, що йому надерли дупу не один раз і не двічі і він не зміг нічого з цим вдіяти,

– написав Ф'юрі.

Деонтей теж налаштований рішуче. Уайлдер пошив для виходу на ринг спеціальний костюм, його кольори будуть свідчити про те, що американець хоче "поховати" усі надії Ф'юрі на перемогу у цьому протистоянні.