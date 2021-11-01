Я люблю этот клуб, – Месси заявил о желании вернуться в Барселону

Бывший нападающий Барселоны Лионель Месси, который сейчас выступает за ПСЖ, заявил, что хотел бы вернуться в каталонский клуб после завершения спортивной карьеры. Аргентинец хотел бы попробовать себя в роли спортивного директора.

"Хотел бы помогать Барселоне"

Нападающий ПСЖ высказался о возможном возвращении в Барселону. Футболист признался, что хотел бы в будущем возглавить руководящую должность в каталонском клубе.

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Я всегда говорил, что хотел бы помогать Барселоне и быть полезным. В будущем я хотел бы стать спортивным директором. Но пока я не знаю, будет ли это в Барселоне или в каком-то другом клубе,

– сказал нападавший ПСЖ.

По словам Лионеля Месси, он хотел бы работать на благо Барселоны, чтобы этот клуб был одним из лучших.

"Если будет такая возможность, то я бы хотел вернуться и сделать свой вклад, потому что это клуб, который я люблю. Я хотел бы, чтобы Барселона продолжала процветать, расти и быть одним из лучших клубов в мире", – подчеркнул аргентинец.