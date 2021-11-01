"Хотів би допомагати Барселоні"
Нападник ПСЖ висловився про можливе повернення в Барселону. Футболіст зізнався, що хотів би в майбутньому очолити керівну посаду у каталонському клубі.
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Я завжди казав, що хотів би допомагати Барселоні і бути корисним. У майбутньому я хотів би стати спортивним директором. Але поки що я не знаю, чи це буде в Барселоні чи в якомусь іншому клубі,
– сказав нападник ПСЖ.
За словами Ліонеля Мессі, він хотів би працювати на благо Барселони, аби цей клуб був одним з найкращих.
"Якщо буде така можливість, то я б хотів повернутися і зробити свій внесок, тому що це клуб, який я люблю. Я хотів би, щоб Барселона продовжувала процвітати, рости і бути одним з найкращих клубів у світі", – наголосив аргентинець.
- Ліонель Мессі офіційно підписав контракт з ПСЖ 10 серпня, угода розрахована два роки з правом продовження ще на один.
- Мессі пішов із Барселони після 17 років виступів. Йому вдалося здобути 34 трофеї за каталонську команду. Також аргентинець залишається найкращим бомбардиром в історії клубу.