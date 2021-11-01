"Хотів би допомагати Барселоні"

Нападник ПСЖ висловився про можливе повернення в Барселону. Футболіст зізнався, що хотів би в майбутньому очолити керівну посаду у каталонському клубі.

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Я завжди казав, що хотів би допомагати Барселоні і бути корисним. У майбутньому я хотів би стати спортивним директором. Але поки що я не знаю, чи це буде в Барселоні чи в якомусь іншому клубі,

– сказав нападник ПСЖ.

За словами Ліонеля Мессі, він хотів би працювати на благо Барселони, аби цей клуб був одним з найкращих.

"Якщо буде така можливість, то я б хотів повернутися і зробити свій внесок, тому що це клуб, який я люблю. Я хотів би, щоб Барселона продовжувала процвітати, рости і бути одним з найкращих клубів у світі", – наголосив аргентинець.