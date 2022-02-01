Алиев рассказал в интервью Дмитрию Гордону, что во время спортивной карьеры он имел проблемы с алкоголем.

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"Да, это было. Я не скрываю. Тогда у меня была эта проблема. Какие-то неудачи, с кем-то мог поссориться – и начинал выпивать. Да, я мог какую-то тренировку проспать. Было и такое. При Демьяненко мог проспать тренировку", – вспомнил Алиев.

Он рассказал, что во время игры за Динамо закодировался от алкоголизма и какое-то время вообще не употреблял спиртного. Бывший футболист уточнил, что это было до перехода в Локомотив, когда киевскую команду тренировал Юрий Семин.

Сейчас, по словам Алиева, он иногда выпивает. Алиев также рассказал, что уже сейчас часто вспоминает слова Игоря Суркиса, который убеждал его не тратить время на развлечения и отдых, а работать на поле и зарабатывать деньги.

"Правильно говорил Михалыч... Сколько он меня вызвал к себе, сколько мы на базе общались – он говорил: "Саня, да что ты на этих?.. Ну посмотри на этих телок. Ну, никуда они не денутся. Алкоголь – никуда... Он еще лучше станет. Девушки лучше. Они растут. Смотри: молодежь растет. Ты имеешь 10 – 15 лет. Заработай денег – кайфуй потом сколько хочешь". И он был прав, действительно", – сказал бывший футболист.

Карьера Алиева в Динамо