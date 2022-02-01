Алієв розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, що під час спортивної кар'єри він мав проблеми з алкоголем.

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"Так, це було. Я не приховую. Тоді в мене була ця проблема. Якісь невдачі, з кимось міг посваритися – і починав випивати. Так, я міг якесь тренування проспати. Було й таке. При Дем'яненку міг проспати тренування", – згадав Алієв.

Він розповів, що під час гри за Динамо закодувався від алкоголізму і якийсь час взагалі не вживав спиртного. Колишній футболіст уточнив, що це було до переходу в Локомотив, коли київську команду тренував Юрій Сьомін.

Наразі, за словами Алієва, він іноді випиває. Алієв також розповів, що вже зараз часто згадує слова Ігоря Суркіса, який переконував його не витрачати час на розваги та відпочинок, а працювати на полі та заробляти гроші.

"Правильно говорив Михалич ... Скільки він мене викликав до себе, скільки ми на базі спілкувалися – він казав: "Саня, та що ти на цих?.. Ну подивися на цих телиць. Ну, нікуди вони не дінуться. Алкоголь – нікуди... Він ще краще стане. Дівчата краще. Вони зростають. Дивись: молодь росте. Ти маєш 10–15 років. Зароби грошей – кайфуй потім скільки хочеш". І він мав рацію, дійсно", – сказав колишній футболіст.

Кар'єра Алієва у Динамо