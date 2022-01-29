Алиев в свежем интервью обвинил Суркиса в том, что тот, по словам футболиста, остался ему должен.
К слову Милевский и Алиев могут вернуться в киевское Динамо
– Есть ли у Динамо долги перед тобой?
– Да, у Михайловича (Игоря Суркиса – ред.) есть.
– А почему у него, а не у клуба?
– Он тогда же мне деньги платил.
– Динамо платило.
– Да, клуб Динамо. Я не говорил пока об этом, думаю, что мы с Михайловичем сами обсудим все, когда увидимся, и решим.
– Почему за все эти годы не решили?
– Мы с ним не общались, скажу честно. Лет шесть. Начали общаться где-то 8 месяцев назад. Мы встретились с ним на дороге. Он мне говорит: "Рад тебя видеть. Набери меня, пообщаемся". Сейчас я могу в любое время позвонить ему и пообщаться.
– Это 1, 1,5, 2 миллиона? Сколько?
– Я сумму говорить не буду. Наши люди смотрят, кто сколько зарабатывает, за что зарабатывает. Говорят: "Какого хр*на им платить такие деньги?" Кто вам мешал играть в футбол? Вы, диванные эксперты, дятлы, сидите и считаете, кто сколько зарабатывает. Они не понимают, какие травмы, какие нервы, какая колоссальная работа у футболистов, сколько здоровья нужно. Я не хочу говорить. Скажу, что он мне должен 10 рублей.
– Не называй сумму. Это за год? Полгода?
– Это было за три месяца. Он сам отлично знает. Мы сами все решим. Я не люблю говорить на камеру. Считаю, что это не по-мужски, – сказал Алиев.
Карьера Алиева в Динамо
- Александр Алиев дважды приходил в Динамо. В Динамо-2 выступал с 2002 года, а к главной команде киевлян присоединился летом 2006-го. Возвращение полузащитника в Киев произошло в 2011 году. Алиев выступал до 2013 года, но в этот период поиграл в аренде в Днепре.
- Успел поиграть и в России. В 2010 году сменил Динамо на московский Локомотив, за который играл до марта 2011 года. Его второй приезд в соседнюю страну состоялся уже в 2014 году. Но теперь уже в Анжи.
- В январе 2021 года официально завершил карьеру.