Я хотел бы вернуться в Барселону, – Месси хочет помочь клубу достичь новых вершин
23 ноября 2021 , 15:45Читати новину українською
Источник:Marca
Форвард ПСЖ заявил, что хотел бы вернуться в родную Барселону. В частности аргентинец хотел бы помочь каталонской команде.
"Я хотел бы вернуться"
Звездный футболист ПСЖ назвал Барселону своим домом.
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Я всегда говорил, что в какой-то момент вернусь в Барселону, потому что это мой дом, потому что хочу попытаться помочь клубу, чем могу. Очевидно, что если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, я хотел бы вернуться,
– подчеркнул Лионель.
Также футболист подчеркнул, что остается фанатом каталонцев, несмотря на то, что не играет там. Звездный нападающий надеется, что успех родной команды в ближайшее время пойдет вверх.
- Президент каталонцев Жоан Лапорта заявил, что не исключает возвращение на Камп Ноу Лионеля Месси и Андреса Иньесты.
- 34-летний Месси в сезоне 2021/2022 провел девять матчей за ПСЖ во всех турнирах, ему удалось забить четыре гола и сделать одну результативную передачу.
- Месси забил дебютный гол в чемпионате Франции и помог парижскому клубу обыграть Нант со счетом 3:1.
- ПСЖ после 14 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая Ренн на 12 очков.
- Сейчас Барселона занимает седьмое место турнирной таблицы Ла Лиги. В первом матче под руководством Хави каталонцы минимально обыграли Эспаньол со счетом 1:0.