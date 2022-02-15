В эксклюзивном интервью ВВС Джокович заявил, что его не нужно ассоциировать с движением антиваксеров, что он поддерживает право каждого на выбор.

Смотрите также Ошибка в визовой декларации не была намеренной, – Джокович о депортации из Австралии

Джоковича спросили, пожертвует ли он участием в таких соревнованиях как Уимблдон и Ролан Гаррос из-за своей позиции по вакцине.

"Да, это цена, которую я готов заплатить. Я никогда не был против вакцинации. Но я всегда поддерживал свободу выбора того, что вы вводите в свое тело", – заявил серб.

Джокович сказал, что надеется, что требования к вакцинации на некоторых турнирах изменятся, добавив, что он надеется, что "может играть еще много лет". Теннисист утвердительно ответил на вопрос, готов ли он отказаться от шанса побороться за наибольшее количество титулов на "мейджорах":

Потому что принципы в вопросе принятия решений относительно моего организма важнее любого титула или чего-то другого. Я стараюсь быть в гармонии со своим телом, насколько это возможно.

Обратите внимание! Журналисты пока не опубликовали полное видео этого интервью, оно выйдет в эфир 15 февраля в 20:30 по местному времени.

Коротко о скандале с Джоковичем в Австралии