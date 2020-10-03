Украинский боксер Александр Усик опубликовал видео подготовки к поединку против британца Дерека Чисоры. Бой запланирован на 31 октября.

33-летний украинец записал небольшой видеоролик, в котором показал, как готовится, и высказал свои мысли по поводу того, что его недооценивают. Видео Александр опубликовал в инстаграме.

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Мне всю жизнь говорят, что у меня что-то не получится, что я маленький для этого веса. Я просто не обращаю на это внимание. Я не думаю, что они [соперники] физически сильнее меня. Они могут быть больше весом и ростом, но это не является суперпреимуществом. Я выхожу в ринг и знаю, что я должен сделать, потому что я готовился к этому.

Нужно на тренировках сжигать себя, чтобы на соревнованиях чувствовать себя хорошо. Мне нравится боксировать на выездах. Если они меня зовут в свой лес, то я готов к ним ехать. Если они хотят приехать ко мне, пусть приезжают", – рассказал Усик.