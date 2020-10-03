Український боксер Олександр Усик опублікував відео підготовки до поєдинку проти британця Дерека Чісори. Бій запланований на 31 жовтня.

33-річний українець записав невеликий відеоролик, в якому показав, як готується, і висловив свої думки з приводу того, що його недооцінюють. Відео Олександр опублікував у інстаграмі.

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Мені все життя говорять, що у мене щось не вийде, що я маленький для цієї ваги. Я просто не звертаю на це увагу. Я не думаю, що вони [суперники] фізично сильніше мене. Вони можуть бути більшими за вагою і ростом, але це не є суперперевагою. Я виходжу в ринг і знаю, що я повинен зробити, тому що я готувався до цього.

Потрібно на тренуваннях спалювати себе, щоб на змаганнях відчувати себе добре. Мені подобається боксувати на виїздах. Якщо вони мене кличуть у свій ліс, то я готовий до них їхати. Якщо вони хочуть приїхати до мене, нехай приїжджають", – розповів Усик.