В начале своей карьеры украинка не имела денег даже на нормальное питание.
К слову Вы – с**и, А я теперь сделан из стали, – МакГрегор дерзко обратился к своим врагам
"Раньше у меня не было денег, чтобы купить хорошую еду, я ела яйца за 70 центов, вонючую курицу, жила в уборной. А какие трудности вам пришлось пережить в жизни?" – написала Марина.
Последний бой Марины Мороз
- Последний раз Мороз проводила бой в марте 2020 года на турнире UFC Fight Night 170. В той встрече Марина по судейским запискам победила бразильянку Майру Буэно Силву. Для украинки эта победа стала юбилейной 10-й при трех поражениях в пассиве.
- Украинка не спешит организовывать свой следующий бой. Марина уже в четвертый раз за последние 6 месяцев отменяет свой предстоящий поединок. 16 октября она должна была провести поединок против Луаны Каролины. Спортсменка не сообщала причину своих отказов.