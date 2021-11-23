В начале своей карьеры украинка не имела денег даже на нормальное питание.

К слову Вы – с**и, А я теперь сделан из стали, – МакГрегор дерзко обратился к своим врагам

"Раньше у меня не было денег, чтобы купить хорошую еду, я ела яйца за 70 центов, вонючую курицу, жила в уборной. А какие трудности вам пришлось пережить в жизни?" – написала Марина.

Последний бой Марины Мороз