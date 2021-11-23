На початку своєї кар'єри українка не мала грошей навіть для нормального харчування.
До слова Ви – с**и, а я тепер зроблений із сталі, – МакГрегор зухвало звернувся до своїх ворогів
"Раніше у мене не було грошей, щоб купити хорошу їжу, я їла яйця за 70 центів, смердючу курку, жила у вбиральні. А які труднощі вам довелося пережити у житті?" – написала Марина.
Останній бій Марини Мороз
- Востаннє Мороз проводила бій у березні 2020 року на турнірі UFC Fight Night 170. У тій зустрічі Марина за суддівськими записками перемогла бразилійку Майру Буено Сілву. Для українки ця перемога стала ювілейною 10-ю при трьох поразках у пасиві.
- Українка не поспішає організовувати свій наступний бій. Марина вже вчетверте за останні 6 місяців скасовує свій майбутній поєдинок. 16 жовтня вона повинна була провести двобій проти Луани Кароліни. Спортсменка не повідомляла причину своїх відмов.