Я была потная и безобразная, – Ольга Харлан сделала откровенное признание

Титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан решила напомнить о своих успехах в спортивной карьере. При этом сделала это в уникальной манере.

Олимпийская чемпионка 2008 года и многократная чемпионка мира показала себя в эффектном вечернем платье, а образ Харлан дополнила, повесив на шею свои самые значительные медали в карьере.

К слову Мой психолог работает с Ломаченко и Усиком, – Харлан рассказала о работе со специалистом

"Не стесняйтесь, ребята. Я была вспотевшая и безобразная, когда одевала этих "малышей" на шею. Скучаю по этому", – написала Харлан.

Что известно о Харлан

В эффектном синем платье Ольга красовалась со следующими медалями:

золото Пекина-2008;

бронза Лондона-2012;

серебро Рио-де-Жанейро-2016;

бронза Рио-де-Жанейро-2016.

Украинская саблистка Ольга Харлан проиграла свой первый поединок на Олимпиаде в Токио, прекратив борьбу за медали. Спортсменка уступила китаянке Ян Хен Ю со счетом 12:15.

Спортсменка назвала Олимпийские игры-2020 "экзаменом, который она провалила". Также она объявила, что берет паузу, чтобы немного пожить без фехтования.