Я 7 месяцев не могу достучаться, – жена Усика обратилась к жителям Крыма

30 сентября 2022 , 17:52
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Источник:

инстаграмм Екатерины Усик

Екатерина Усик в очередной раз обратилась к жителям Крыма. Она опубликовала сообщения от россиян.

Жена непобедимого боксера продолжает держать информационный фронт. В этот раз она показала, что ей пишут россияне.

Усик поддержал сборную Украины по боксу, которой запретили выходить на ЧЕ с сине-желтым флагом

Екатерина Усик: Крым, проснись

"Там и все достают украинские паспорта. Как можно быть такими долбо**бами.

Весь директ забит сообщениями, как спасать детей от мобилизации? Крым, проснись. Я 7 месяцев не могу достучаться. А вы еще свечи этого ган**на ставите", – написала Усик.


Усик обратилась к жителям Крыма / Фото из инстаграмма Екатерины


Предыдущая страница Екатерины / Фото из инстаграмма Усик

Усик вернулся в Украину

  • После поединка с Энтони Джошуа Александр вместе с Екатериной вернулись в Украину.
  • Напомним, что супруги родились в Крыму и долгое время там проживали. Однако из-за российской агрессии семья боксера была вынуждена покинуть полуостров.
  • Недавно супруги праздновали 13-ю годовщину свадьбы . Усик трогательно приветствовал жену с миром, опубликовав романтические фото.
Автор: Дарина Жданович