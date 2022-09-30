Я 7 месяцев не могу достучаться, – жена Усика обратилась к жителям Крыма

Екатерина Усик в очередной раз обратилась к жителям Крыма. Она опубликовала сообщения от россиян.

Жена непобедимого боксера продолжает держать информационный фронт. В этот раз она показала, что ей пишут россияне.

Усик поддержал сборную Украины по боксу, которой запретили выходить на ЧЕ с сине-желтым флагом

Екатерина Усик: Крым, проснись

"Там и все достают украинские паспорта. Как можно быть такими долбо**бами.

Весь директ забит сообщениями, как спасать детей от мобилизации? Крым, проснись. Я 7 месяцев не могу достучаться. А вы еще свечи этого ган**на ставите", – написала Усик.



Усик обратилась к жителям Крыма / Фото из инстаграмма Екатерины



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Усик вернулся в Украину