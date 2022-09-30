Я 7 месяцев не могу достучаться, – жена Усика обратилась к жителям Крыма
30 сентября 2022 , 17:52Читати новину українською
Источник:инстаграмм Екатерины Усик
Екатерина Усик в очередной раз обратилась к жителям Крыма. Она опубликовала сообщения от россиян.
Жена непобедимого боксера продолжает держать информационный фронт. В этот раз она показала, что ей пишут россияне.
Усик поддержал сборную Украины по боксу, которой запретили выходить на ЧЕ с сине-желтым флагом
Екатерина Усик: Крым, проснись
"Там и все достают украинские паспорта. Как можно быть такими долбо**бами.
Весь директ забит сообщениями, как спасать детей от мобилизации? Крым, проснись. Я 7 месяцев не могу достучаться. А вы еще свечи этого ган**на ставите", – написала Усик.
Усик обратилась к жителям Крыма / Фото из инстаграмма Екатерины
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Усик вернулся в Украину
- После поединка с Энтони Джошуа Александр вместе с Екатериной вернулись в Украину.
- Напомним, что супруги родились в Крыму и долгое время там проживали. Однако из-за российской агрессии семья боксера была вынуждена покинуть полуостров.
- Недавно супруги праздновали 13-ю годовщину свадьбы . Усик трогательно приветствовал жену с миром, опубликовав романтические фото.