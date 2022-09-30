Дружина непереможного боксера продовжує тримати інформаційний фронт. Цього разу вона показала, що їй пишуть росіяни.
Варте уваги Усик підтримав збірну України з боксу, якій заборонили виходити на ЧЄ з синьо-жовтим прапором
Катерина Усик: Крим, прокинься
"Тадам і всі дістають українські паспорти. Як можна бути такими долбо**бами.
Весь дірект забитий повідомленнями, як рятувати дітей від мобілізації? Крим, прокинься. Я 7 місяців не можу достукатися. А ви ще свічки цього ган**на ставите", – написала Усик.
Усик звернулася до жителів Криму / Фото з інстаграму Катерини
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Усик повернувся в Україну
- Після поєдинку з Ентоні Джошуа Олександр разом з Катериною повернулися до України.
- Нагадаємо, що подружжя народилося в Криму та тривалий час там проживало. Однак через російську агресію родина боксера була змушена залишити півострів.
- Нещодавно подружжя святкувало 13-ту річницю весілля. Усик зворушливо привітав дружину зі світом, опублікувавши романтичні фото.