Изысканное утро невесты: Свитолина очаровала роскошными фото перед свадьбой
19 июля 2021 , 18:17Читати новину українською
Источник:фейсбук Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла замуж за француза Гаэля Монфиса. Теннисистка поделилась фотографиями утра невесты.
Фото от которых сложно оторвать взгляд
Самая красивая невеста из Украины Элина Свитолина опубликовала роскошные фотографии перед свадьбой. Свадебный утро был очень красивым.
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Фото очаровали фанатов украинки, которые забросали Элину комплиментами, и продолжали поздравлять теннисистку со свадьбой. У Монфиса хороший вкус.
- 16 июля состоялась свадьба теннисистов Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса. Празднование состоялось в швейцарском Ньоне. Мероприятие посетили только родные и близкие молодоженов.
- Ранее Элина рассказывала, что не собирается менять фамилию в теннисном туре WTA. Авторитет и популярность среди болельщиков со всего мира украинка заработала как раз под фамилией Свитолина, поэтому нет смысла ничего менять.
- Отметим, что в своем инстаграме украинка уже сменила ник Свитолина на Монфис.