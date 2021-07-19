Изысканное утро невесты: Свитолина очаровала роскошными фото перед свадьбой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла замуж за француза Гаэля Монфиса. Теннисистка поделилась фотографиями утра невесты.

Фото от которых сложно оторвать взгляд

Самая красивая невеста из Украины Элина Свитолина опубликовала роскошные фотографии перед свадьбой. Свадебный утро был очень красивым.

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Фото очаровали фанатов украинки, которые забросали Элину комплиментами, и продолжали поздравлять теннисистку со свадьбой. У Монфиса хороший вкус.