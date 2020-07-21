"Металлист-1925" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Андреем Демченко.

Контракт с Андреем Демченко и его штабом расторгнут по обоюдному согласию, информирует официальный сайт харьковчан.

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43-летний специалист работал в клубе с апреля 2019 года. В июне 2019 года был назначен главным тренером.

Турнирное положение "Металлиста-1925"

"Металлист-1925" потерпел три поражения подряд в последних турах и отдалился от зоны выхода в УПЛ на четыре очка.

На данный момент "Металлист-1925" идет на 7-м месте в Первой лиге за 5 туров до окончания сезона. Отставание от 3-й позиции составляет 4 очка.

Исправить ситуацию попытается спортивный директор клуба Вячеслав Хруслов, которого назначили до конца сезона. Ему будут помогать Сергей Ралюченко, тренеры вратарей и физической подготовки сохранили свои должности – Юрий Сивуха и Марина Миндарева соответственно.