"Металіст-1925" оголосив про припинення співпраці з головним тренером Андрієм Демченком.

Контракт з Андрієм Демченком та його штабом розірваний за обопільною згодою, інформує офіційний сайт харків'ян.

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43-річний фахівець працював в клубі з квітня 2019 року. У червні 2019 року був призначений головним тренером.

Турнірне становище "Металісту-1925"

"Металіст-1925" зазнав трьох поразок поспіль в останніх турах і віддалився від зони виходу в УПЛ на чотири очки.

На даний момент "Металіст-1925" йде на 7-му місці в Першій лізі за 5 турів до закінчення сезону. Відставання від 3-ї позиції становить 4 очки.

Виправити ситуацію спробує спортивний директор клубу В'ячеслав Хруслов, якого призначили до кінця сезону. Йому допомагатимуть Сергій Ралюченко, тренери воротарів і фізичної підготовки зберегли свої посади – Юрій Сивуха та Марина Миндарєва відповідно.