"Волынь" приняла решение расстаться с Андреем Тлумаком. 41-летний специалист оставляет клуб, возглавляя лучан с 2018 года.

"Волынь" на официальном сайте объявила об увольнении главного тренера Андрея Тлумака и спортивного директора Валентина Кошельника.

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Вместе с Тлумаком клуб покинули его ассистенты Андрей Сапуга и Павел Котовенко.

С главным тренером в Луцке расстались после того, как "Волынь" не смогла повыситься в классе по итогам сезона в Первой лиге, где заняла лишь пятое место.

Чемпионом Первой лиги стал "Минай", в активе которого 62 очка. "Ингулец" и "Рух" также получили промоушен в УПЛ. На третьем месте находится "Агробизнес", который не проходил аттестацию для участия в Премьер-лиге.

Что известно о тренерской карьере Тлумака

41-летний украинец возглавил "Волынь" в 2018 году. Это его первая и единственная работа в должности главного тренера.