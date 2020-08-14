"Волинь" прийняла рішення розлучитися з Андрієм Тлумаком. 41-річний фахівець залишає клуб, очолюючи лучан з 2018 року.

"Волинь" на офіційному сайті оголосила про звільнення головного тренера Андрія Тлумака та спортивного директора Валентина Кошельника.

Дивіться також: У футболіста "Карпат" діагностували COVID-19

Разом з Тлумаком клуб покинули його асистенти Андрій Сапуга та Павло Котовенко.

З головним тренером в Луцьку розлучилися після того, як "Волинь" не змогла підвищитися в класі за підсумками сезону у Першій лізі, де зайняла лише п'яте місце.

Чемпіоном Першої ліги став "Минай", в активі якого 62 очка. "Інгулець" і "Рух" також отримали промоушен в УПЛ. На третьому місці знаходиться "Агробізнес", який не проходив атестацію для участі в Прем'єр-лізі.

Що відомо про тренерську кар'єру Тлумака

41-річний українець очолив "Волинь" у 2018 році. Це його перша і єдина робота на посаді головного тренера.