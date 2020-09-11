Украинский защитник испанского "Леганеса" Василий Кравец на правах аренды перейдет в польский "Лех".

Игроку осталось пройти медицинское обследование. Арендное соглашение рассчитано на 1 год, у "Леха" будет приоритетный выкуп футболиста, сообщает официальный сайт клуба.

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Вероятно, Кравец заменит в "Лехе" другого украинца Владимира Константиновича, который подписал контракт с "Динамо" и присоединится к киевлянам в январе 2021 года.

Что известно о Василии Кравце

Кравец присоединился к "Леганесу" в феврале 2019 года, но не сумел закрепиться в команде. Вторую часть сезона 2019/20 украинец провел на правах аренды в "Луго", сыграв в 15 матчах Сегунды.

Права на 23-летнего левого защитника принадлежат "Леганесу". Ранее Кравец заявил, что отказался бы от перехода в "Динамо".