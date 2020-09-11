Український захисник іспанського "Леганеса" Василь Кравець на правах оренди перейде в польський "Лех".

Гравцеві залишилося пройти медичне обстеження. Орендна угода розрахована на 1 рік, у "Леха" буде пріоритетне викупу футболіста, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Ймовірно, Кравець замінить в "Леху" іншого українця Володимира Костьовича, який підписав контракт з "Динамо" і приєднається до киян у січні 2021 року.

Що відомо про Василя Кравця

Кравець приєднався до "Леганесу" в лютому 2019 року, але не зумів закріпитися в команді. Другу частину сезону 2019/20 українець провів на правах оренди в "Луго", зігравши у 15 матчах Сегунди.

Права на 23-річного лівого захисника належать "Леганесу". Раніше Кравець заявив, що відмовився б від переходу в "Динамо".