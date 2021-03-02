Відомий український боксер знявся з бою через проблеми після COVID-19
Український суперсередньоваговик Євген Хитров (20-2, 17 КО) знявся з поєдинку, який був запланований на 18 березня 2021 року проти проспекту Крістіана Мбіллі (17-0, 16 КО).
Джерело:інсайдер Ден Рафаель
За інформацією джерела, українець має проблеми легеннями після того, як перехворів коронавірусом. Це заважає проводити Хитрову повноцінні тренування.
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Додамо, що шоу Ring City змінило свою дислокацію – в 2021 році бої будуть проходити не в клубі Фредді Роуча Wild Card в Голлівуді (Лос-Анджелес, США), а в Пуерто-Ріко.
Що відомо про Хитрова
32-річний Хитров в 2011 році завоював золоту медаль чемпіонату світу з боксу у ваговій категорії до 75 кг. У 2013 році українець почав професійну кар'єру.
Всього він провів 22 бої, в яких здобув 20 перемог і зазнав дві поразки. Володіє титулом WBC United States (USNBC) у другій середній вазі.
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