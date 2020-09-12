Одиозный украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) не может оставаться в стороне от скандалов.

На этот раз боксер опубликовал в своем инстаграме пост, в котором обратился к депутату Николаю Тищенко с предложением легализовать проституцию в Украине.

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Как написал Редкач, украинцы постоянно жалуются на отсутствие бюджета в стране, а некоторые малые бизнесы забывают платить налоги.

Боксер нашел способ пополнить бюджет. В частности, Редкач отметил девушек, которые предоставляют эскорт-услуги.

"Так давайте же легализуем эскорт-услуги и тем самым пополним бюджет страны. Давайте дадим возможность нашим очаровательным девушкам помочь их Родине. Я конечно понимаю, что для их вида деятельности не нужен кассовый аппарат, но наличные девочки могут принимать по чеку, PayPal, или приходным ордером в конце концов. А кто не оформит трудовую книжку или уйдет от оплаты налога, останется без заграничного паспорта и будет производить свои услуги на территории Украины за гривны", – написал Иван Редкач.

Обнаженной девушкой, которой проиллюстрировал свой пост Редкач, оказалась известная американская модель Лоурен Джонсон, у которой более 330 000 подписчиков в Instagram и свой бренд одежды.

Что известно об Иване Редкаче