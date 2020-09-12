Одіозний український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) не може залишатися осторонь від скандалів.

Цього разу боксер опублікував в своєму інстаграмі пост, в якому звернувся до депутата Миколи Тищенка з пропозицією легалізувати проституцію в Україні.

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Як написав Редкач, українці постійно скаржаться на відсутність бюджету в країні, а деякі малі бізнеси забувають платити податки.

Боксер знайшов спосіб поповнити бюджет. Зокрема, Редкач відзначив дівчат, які надають ескорт-послуги.

"Так давайте ж легалізували ескорт-послуги і тим самим поповнимо бюджет країни. Давайте дамо можливість нашим чарівним дівчатам допомогти їх Батьківщині. Я звичайно розумію, що для їх виду діяльності не потрібен касовий апарат, але готівкові дівчинки можуть приймати по чеку, PayPal, або прибутковим ордером в кінці кінців. А хто не оформить трудову книжку або піде від оплати податку, залишиться без закордонного паспорта і буде виробляти свої послуги на території України за гривні", – написав Іван Редкач.

Оголеною дівчиною, якою проілюстрував свій пост Редкач, виявилася відома американська модель Лоурен Джонсон, у якій більше 330 000 підписників у Instagram і свій бренд одягу.

Що відомо про Івана Редкача