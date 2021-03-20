Украинский боксер и кикбоксер Артур Кишенко сдал положительный тест на допинг. Он провалил его после поединка с Йоханом Лидоном.

В том бою украинец победил и стал чемпионом организации в весе до 81 килограмма.

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В пресс-релизе французской организации Arena Fight Championship сообщается о лишении Артура Кишенко титула чемпиона в среднем весе.

Кишенко отстранен от участия в турнирах лиги на 4 года, срок дисквалификации отсчитывается с июля 2019 года. А его чемпионский пояс переходит к Лидону.

Реакция боксера

Хочу кое-что пояснить о допинг-тесте, в котором меня обвиняют. Я начал драться в 2006 году, в разных организациях. И у меня никогда не было проблем с допинг-контролем, пока я выступал в гигантах кикбоксинга. Но одна новая маленькая французская организация объявляет, что мой допинг-тест положительный,

– заявил украинец.

"И самое интересное, что я был единственным с положительным допинг-тестом на этом ивенте. Только лучший боец мира имел положительный тест. Но не беспокойтесь, это только начало. Я скоро вернусь с ответом", – сказал Кишенко.