Денис Беринчик – Хосе Санчес: прогноз букмекеров на бой
Денис Беринчик (14-0, 8 KO) в пятый раз будет защищать пояс WBO International, которым владеет с декабря 2018 года. 21 марта в Броварах украинец проведет защиту против чемпиона WBO Latino чилийца Хосе Санчеса (18-1-0, 7 КО). Букмекеры оценили шансы боксеров на победу.
Источник:24 канал
Денис Беринчик – Хосе Санчес: прогноз
Денис Беринчик в 2018 году одолел Росеки Кристобаля и выиграл титул интернационального чемпиона по версии WBO. С тех пор украинец четыре раза успешно защитил титул.
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Беринчик – крайне талантливый боксер. Другие серебряными призерами Олимпийских игр не становятся по определению. Кроме этого, не смотря на свой образ и стиль, который многим кажется спорным, украинец очень трудолюбив и часто пытается разбираться в вопросах, которые напрямую влияют на его профессиональную деятельность.
Каким образом Хосе Санчес забрался аж на пятнадцатую строчку рейтинга WBO – неизвестно. Санчес никогда не выезжал за границу, боксировал только на родине, бил своих же ноунеймов. Кто-то из журналистов заметил, что Хосе – третий в рейтинге boxrec среди чилийских боксеров. Стоит отметить, что там всего четыре действующих спортсмена.
Вполне возможно, что победой над Санчесом украинец громко заявит о себе в легком весе и сможет выйти на поединки с такими грозными боксерами, как Ричард Комми, Ли Селби, Хорхе Линарес, Франциско Варгас и др.
Прогноз Favbet
Очевидным фаворитом поединка является украинский боксер. Специалисты оценивают шансы Дениса получить свою 15-ю победу подряд минимальным коэффициентом 1,01. Шанс, что чилиец победит Дениса оценен коэффициентом 16. Еще больший коэффициент на ничью – 34.
Букмекеры предлагают спрогнозировать как завершится поединок. Досрочная победа Беринчика оценена коэффициентом 1,20. Если Денис выиграет по очкам – коэффициент 4.
Досрочную победу Санчеса букмекеры оценили коэффициентом 25. Если же он выиграет решением судей – тоже 25.
Вместе с тем, фанаты бокса могут поставить на то, пройдут ли боксеры всю дистанцию из 12 раундов. Если да – коэффициент 3,7. Если же нет – коэффициент 1,25.
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