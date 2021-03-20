Український боксер і кікбоксер Артур Кішенко здав позитивний тест на допінг. Він провалив його після поєдинку з Йоханом Лідоном.

У тому бою українець переміг і став чемпіоном організації у вазі до 81 кілограм.

Дивіться також Денис Берінчик – Хосе Санчес: прогноз букмекерів на бій

У прес-релізі французької організації Arena Fight Championship повідомляється про позбавлення Артура Кішенка титулу чемпіона в середній вазі.

Кішенко відсторонений від участі в турнірах ліги на 4 роки, термін дискваліфікації відлічується з липня 2019 року. А його чемпіонський пояс переходить до Лідон.

Реакція боксера

Хочу дещо пояснити про допінг-тесті, в якому мене звинувачують. Я почав битися в 2006 році, в різних організаціях. І у мене ніколи не було проблем з допінг-контролем, поки я виступав у гігантах кікбоксингу. Але одна нова маленька французька організація оголошує, що мій допінг-тест позитивний,

– заявив українець.

"І найцікавіше, що я був єдиним з позитивним допінг-тестом на цьому івенті. Тільки найкращий боєць світу мав позитивний тест. Але не турбуйтеся, це тільки початок. Я скоро повернуся з відповіддю", – сказав Кішенко.