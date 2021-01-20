Известный итальянский тренер-аналитик Луиджи Ночентини войдет в тренерский штаб сборной Украины.

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в интервью ТК "Футбол".

К слову Сборная Украины сыграет три спарринга перед Евро-2020

Ночентини будет тренером-аналитиком по молодежным командам. Его задача – координация между молодежными и национальной сборной Украины.

На Евро-2020 Украина сыграет в группе C, соперниками команды Андрея Шевченко будут Нидерланды, Австрия и Северная Македония. Континентальное первенство пройдет в этом году с 11 июня по 11 июля.

Что известно о Ночентини

Итальянец полгода отработал в тренерском штабе СК Днепр-1 под руководством Дмитрия Михайленко по тактике. До переезда в Днепр-1 итальянец работал в тренерском штабе Маурицио Сарри в Наполи и Челси.