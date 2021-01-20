Відомий італійський тренер-аналітик Луїджі Ночентіні увійде до тренерського штабу збірної України.

Про це повідомив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко у інтерв'ю ТК "Футбол".

До слова Збірна України зіграє три спаринги перед Євро-2020

Ночентіні буде тренером-аналітиком по молодіжним командам. Його завдання – координація між молодіжними та національною збірною України.

На Євро-2020 Україна зіграє в групі C, суперниками команди Андрія Шевченка будуть Нідерланди, Австрія і Північна Македонія. Континентальна першість пройде в цьому році з 11 червня по 11 липня.

Що відомо про Ночентіні

Італієць півроку відпрацював в тренерському штабі СК Дніпро-1 під керівництвом Дмитра Михайленка з тактики. До переїзду в Дніпро-1 італієць працював у тренерському штабі Мауріціо Саррі в Наполі і Челсі.