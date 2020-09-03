Відомий ведучий Ігор Циганик розповів, чому його програма "ПроФутбол" зникне з українського телебачення.

За словами журналіста, керівництво йому заявило, що всі проєкти на телеканалі повинні бути економічно виправдані і мати позитивне сальдо.

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Офіційна причина – економічна ситуація в країні. Всі проєкти мають бути економічно виправдані. На даному етапі "Профутбол" не був на такому рівні, щоб приносити якісь доходи. Тому програму закрили, а весь штат департаменту спортивних проектів звільнили.

"Через пандемію ринок реклами впав – на дуже багато відсотків у порівнянні з минулим роком. Тобто зараз заробити на ній важко, а це було єдине поповнення для бюджету. Тому ситуація складна. Я не розглядав ніяких пропозицій. Готувався до нового сезону "Профутбол". Подивимося, що буде далі", – розповів Циганик в коментарі Tribuna.

Що відомо про ток-шоу "Профутбол"

"ПроФутбол" – футбольно-аналітичне ток-шоу, у студії якого обговорювалися найяскравіші моменти матчів Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА й водночас Першої та Прем’єр-ліги України, новини футбольної індустрії, трансфери, реформи, прогнози, чутки.

Уперше програму "Профутбол" на своїх екранах глядачі побачили 30 серпня 2010 року. Першими ведучими програми були Лідія Таран та Костянтин Андріюк, а з березня 2011 постійними ведучими стали Ігор Циганик та Олександра Лобода.

Команда "Профутбол" налічувала близько 30 професіоналів, серед яких випускові редактори, кореспонденти, а також ведучі та адміністративний персонал спортивного напряму 1+1 media.