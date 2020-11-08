7 ноября прошел турнир PaRus Fight Championship 2020. В главном поединке вечера Сергей Харитонов нокаутировал обладателя звания самого сильного человека Великобритании 2006 Оли Томпсона и завоевал титул организации в тяжелом весе.

Поединок в Дубае (ОАЭ) завершился в первом раунде. Об этом пишет 24 канал.

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Бывший стронгмен Томпсон на старте боя успешно действовал против тяжелого 40-летнего россиянина, но в середине пятиминутки пропустил убойный правый боковой, после которого упал лицом на канвас.

Что известно о Харитонове и Томпсоне

Предыдущий бой Харитонова проходил в рамках вечера бокса 11 сентября. Его противником был экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Дэнни Уильямс. Для Харитонова этот поединок стал дебютом в боксе, при этом он одержал победу.

Оле Томпсон – британский стронгмен, обладатель титула "Самый сильный человек Великобритании". Он был чемпионом UCMMA, выступал в UFC, KSW и Bellator. Это поражение стало тринадцатым в профессиональной карьере Томпсона.

Видео нокаута Харитонова