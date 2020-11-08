Відомий російський боєць MMA Харітонов відправив британця у важкий нокаут: відео
7 листопада пройшов турнір PaRus Fight Championship 2020. У головному поєдинку вечора Сергій Харітонов нокаутував володаря звання найсильнішої людини Великобританії 2006 року Олі Томпсона і завоював титул організації у важкій вазі.
Поєдинок в Дубаї (ОАЕ) завершився в першому раунді. Про це пише 24 канал.
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Колишній стронгмен Томпсон на старті бою успішно діяв проти важчого 40-річного росіянина, але в середині п'ятихвилинки пропустив забійний правий боковий, після якого впав обличчям на канвас.
Що відомо про Харітонова та Томпсона
Попередній бій Харитонова проходив в рамках вечора боксу 11 вересня. Його противником був експретендент на титул чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Денні Вільямс. Для Харітонова цей поєдинок став дебютом в боксі, при цьому він здобув перемогу.
Олі Томпсон – британський стронгмен, володар титулу "Найсильніша людина Великобританії". Він був чемпіоном UCMMA, виступав в UFC, KSW і Bellator. Ця поразка стала 13-ю у професійній кар'єрі Томпсона.
Відео нокауту Харітонова
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