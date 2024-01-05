Вероятная жертва, чье имя не раскрывается, обратилась с жалобой на фигуриста летом 2023 года. Долгое время она не решалась на такой шаг из-за страха, но все изменилось в один момент.

Читайте также Наказание за преступление из прошлого века: известного тренера заключили в тюрьму за сексуальное насилие

Подробности возможных ужасающих событий

По словам женщины, в 2012 году Соренсен изнасиловал ее после вечеринки в американском городе Гартфорд. Спортсмен силой удерживал женщину на кровати, не оставляя ей никаких шансов на спасение.

"Он прижал меня рукой за ключицу. Сильно нажал на мою ключицу, заставив меня хватать воздух, когда он вставил свой пенис в мою вагину и закрыл мне рот правой рукой. В тот момент звуки стали практически неслышными.

Казалось, я задохнусь под давлением его руки на моей ключице и груди. Я рукой оттолкнула его бедра, чтобы попытаться вытащить его пенис из себя, мне не хватало воздуха. В этот момент я боялась за свою жизнь и позволила телу обмякнуть, пока я лежала, а он меня насиловал". – говорится в обращении.

Истец жалобы пояснила, что в течение многих лет не находила в себе силы обратиться в правоохранительные органы из-за опасений в травле и думала, что ей не поверят. Однако последней каплей, по ее словам, стало интервью спортсмена, которое он дал в 2023 году, где подчеркивал важность безопасности для женщин в фигурном катании:

Не могла поверить, что эти слова произносит насильник. Тогда я поняла, что матери могут отправлять своих дочерей на тренировку к нему после завершения его карьеры профессионального спортсмена. И не могла жить с осознанием, что я никогда не обращалась ни к каким ответственным лицам.

Что известно о Николае Соренсене