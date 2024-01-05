Ймовірна жертва, чиє ім'я не розкривається, звернулася зі скаргою на фігуриста влітку 2023 року. Довгий час вона не наважувалася на такий крок через страх, але все змінилося в один момент.

Читайте також Покарання за злочин з минулого століття: відомого тренера ув'язнили за сексуальне насилля

Подробиці можливих жахливих подій

За словами жінки, у 2012 році Соренсен зґвалтував її після вечірки в американському місті Гартфорд. Спортсмен силою втримував жінку на ліжку, не залишаючи їй жодних шансів на порятунок.

"Він притиснув мене рукою за ключицю. Сильно натиснув на мою ключицю, змусивши мене хапати повітря, коли він вставив свій пеніс у мою вагіну та закрив мені рота правою рукою. У той момент звуки стали практично нечутними.

Здавалося, що я задихнуся під тиском його руки на моїх ключиці та грудях. Я рукою відштовхнула його стегна, щоб спробувати витягнути його пеніс із себе, мені бракувало повітря. У цей момент я боялася за власне життя та дозволила тілу обм’якнути, поки я лежала, а він мене ґвалтував". –йдеться у зверненні.

Позивачка скарги пояснила, що протягом багатьох років не знаходила в собі сили звернутися до правоохоронних органів через побоювання у цькуванні та думала, що їй не повірять. Проте останньою краплею, за її словами, стало інтерв'ю спортсмена, яке він дав у 2023 році, де підкреслював важливість безпеки для жінок у фігурному катанні:

Не могла повірити, що ці слова вимовляє ґвалтівник. Тоді я усвідомила, що матері можуть відправляти своїх доньок на тренування до нього після завершення його кар'єри професійного спортсмена. І не могла жити з усвідомленням, що я ніколи не зверталася до жодних відповідальних осіб.

Що відомо про Ніколая Соренсена