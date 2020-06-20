Український футболіст "Зорі" Богдан Михайличенко невдовзі може покинути луганський клуб. У послугах захисника зацікавлений бельгійський "Андерлехт".

Про це повідомляє український журналіст Роман Бебех.

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"Я чув, що по ньому є хороші пропозиції. Відкрию секрет – це "Андерлехт". Щось там відбувається", – сказав Бебех.

Що відомо про Михайличенка

23-річний футболіст став повноцінним гравцем "Зорі" влітку 2019 року, перейшовши з "Динамо".

У сезоні 2019/2020 Богдан став одним з лідерів "Зорі". У його активі 2 голи та 4 результативні передачі у 29 матчах.

Авторитетний портал Тransfermarkt оцінює його у 800 000 євро. Контракт із "Зорею" розрахований до 30 червня 2023 року.

Український слід в "Андерлехті"