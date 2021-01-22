Колишній хокеїст ЦСКА Станіслав Агафонов помер від передозування наркотиками у Всеволожську. 34-річного Агафонова виявили в котеджі села Вартемягі, яка знаходиться в Ленінградській області.

Поруч лежали ложка, шприци і білий порошок. Знайшов Агафонова тренер, який жив в цьому ж будинку, повідомляє телеграм-канал "Mash на Мойке".

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Агафонову було 34 роки. Після завершення кар'єри він працював тренером, а також захоплювався релігією.

Що відомо про кар'єру Агафонова

Агафонов раніше виступав в системах Крильєв Совєтов, Спартака, ЦСКА, а також Твері.

Професійна кар'єра у хокеїста не склалася. З 2012 року він працював приватним тренером в Санкт-Петербурзі.

В інтерв'ю навесні 2020 року Агафонов розповів про мрію – він хотів, щоб в Росії поєднувалися віра і спорт.