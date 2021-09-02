Известного комментатора могут арестовать за оскорбление жены Месси

Жена новичка французского ПСЖ Лионеля Месси оказалась в центре внимания из-за высказываний футбольного комментатора. Фернандо Петрочелли присоединился к оскорблениям Антонеллы Роккуццо в социальных сетях.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб уже сообщил о том, что на арест журналиста был выдан ордер. Петрочелли в твиттере ответил на пост другого пользователя, где человек привел нецензурную кричалку: "Месси в порядке, правда, его жена Антонелла у нас у всех отс**ет".

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"Отличная песня, можно сделать заготовку на четверг. Я бы поменял концовку на что-то более чувственное. Например, "с Антонеллой мы все будем наслаждаться". Ха-ха-ха", – написал Петрочелли.

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