Дискваліфікація через майже 8 років після порушення
Антидопінговий відділ Спортивного арбітражного суду вирішив серйозно покарати Тимофія Лапшина за порушення допінгу. 33-річного корейського біатлоніста відсторонили на 12 місяців.
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Термін дії дискваліфікації триватиме до 23 вересня 2021 року через те, що відсторонення розпочалось ще у вересні 2020 року. Також колишнього біатлоніста збірної Росії позбавили срібної нагороди, яку він здобув на місцевих змаганнях в Іжевську у 2013 році у спринті.
- Лапшин дебютував на етапах Кубка світу ще у грудні 2011 року та відразу дав про себе знати усій біатлонній родині. У спринті в Хохфільцені ексросіянин посів. 3 місце. також у його кар'єрі є "срібло" спринту у Контіолахті (2012).
Я трохи прихворів. Під час перельоту у мене заклало вуха і дуже тиснуло на лоб. Я сильно перелякався і попросив каплі у лікаря, він сказав, що наша аптечка залишилася у Європі, він дав каплі зі своєї. Ми обидва подивилися, що це за каплі. І впевнилися, що вони дозволені у позазмагальний період. Змагальний період – це за 12 годин перед гонкою і 12 годин після неї,
– заявив спортсмен.
Цікаво, що рішення щодо дискваліфікації прийшло до біатлоніста лише через 7 років після самої гонки.