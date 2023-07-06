"Чтобы я больше не видел его здесь": известно, почему Ахметов уволил Йовичевича из Шахтера

Хорватский наставник потерял свой пост в донецком коллективе из-за одного матча. Руководство "горняков" было очень радикально.

Поражение от Фейенорда в Лиге Европы стало роковым для Игоря Йовичевича. Боссы Шахтера не хотели, чтобы "кротов" "позорили" на международной арене.

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Ни обещаний, ни извинений

Президент донецкого коллектива Ренат Ахметов решил достаточно радикально отнестись к неудачам Игоря Йовичевича во главе Шахтера и не простить его огрехов. В частности, Босс "горняков" не смог закрыть глаза на сокрушительное поражение "кротов" в рамках 1/8 финала Лиги Европы от нидерландского Фейенорда (7:1). После этого матча Ахметов забраковал хорватского наставника и "приказал" немедленно избавиться от Йовичевича, который "позорит" Шахтер на международной арене.

По моей информации, поражение от Фейеноорда и стало переломным моментом. Говорят, что Ахметов сказал: "Что это такое? Мне все равно, где мы идем в чемпионате, за сколько мы продали Мудрика, какой у нас состав и как человек собирал эту команду, чтобы со мной такое делали на европейской арене? Все, чтобы я не видел этого тренера, этот тренерский состав. Сколько времени пытались уговорить его передумать. Затем последовал невнятный период в УПЛ, все эти ничьи с Минаем и другими клубами из нижней части турнирной таблицы. Но этот момент его "тригнул",

– рассказал журналист Михаил Спиваковский.

Напомним, что, несмотря на сокрушительное поражение от нидерландского коллектива, Йовичевич и Шахтер стали чемпионами Украинской Премьер-лиги и продемонстрировали достойную игру в Лиге чемпионов. И это все с практически вновь коллективом. Впрочем, "горняки" уже нашли себе нового тренера в лице Патрика Ван Лаувена, взявший бронзовые медали чемпионата Украины с Зарей в прошлом сезоне. Луганский клуб в свою очередь уже тоже назначил нового главного коуча в своем коллективе.