Колишня четверта ракетка світу Домініка Цибулкова потрапила у скандал в Словаччині через вакцинацію від коронавірусу. Тенісистка та її чоловік отримали вакцину позачергово. Через це вона пішла волонтером в одну з лікарень Братислави.

Конфлікт виник на початку 2021 року, коли стало відомо, що Цибулкова разом зі своїм чоловіком позачергово отримали вакцинацію від коронавірусу. При цьому що в Словаччині першочергове право на вакцинацію мають медики. Відтак це викликало обурення у медиків, та й країні загалом.

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Цибулкова таку ситуацію пояснила помилкою. Вона нібито просто прийшла до лікарні зі своїм чоловіком, щоб дізнатися більше інформації про вакцинацію. І нібито випадково заповнили документи. Колишня тенісистка запропонувала допомогти у просвітницькій діяльності щодо вакцинації.

У Міністерства охорони здоров'я Словаччини пригрозили лікарням, якщо така ситуація повториться. А самій тенісистці запропонували попрацювати волонтером в клініці, яка приймає тести на коронавірус. Цибулкова погодилася на таку пропозицію.