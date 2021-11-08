Известна дата, когда Шевченко проведет первую тренировку у Дженоа

8 ноября 2021 , 12:42
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Buon Calcio a Tutti

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко начнет выполнять свои обязанности в итальянском клубе. В понедельник, 8 ноября, экс-наставник сборной Украины прибудет в Италию.

Шевченко скоро приступит к тренировке новой команды

Вечером 8 ноября Андрей Шевченко прибудет в Геную. Его помощник Мауро Тассотти отправится с ним в Италию.

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Первую тренировку украинец проведет 9 ноября.

Также будут названы остальные ассистенты Шевченко. Вероятно, к команде также присоединятся Луиджи Ночентини и Андреа Малдера.

Презентация нового тренера Дженоа может состояться на стадионе "Луиджи Феррарис".

  • Андрей Шевченко возглавил итальянский клуб Дженоа. Контракт рассчитан до 30 июня 2024г.
  • В настоящее время "грифоны" занимают лишь 17 место среди 20 клубов Серии А.
  • Для украинского специалиста первым матчем с новой командой может стать встреча с Ромой 21 ноября.
Автор: Дарина Жданович