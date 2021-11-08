Известна дата, когда Шевченко проведет первую тренировку у Дженоа
8 ноября 2021 , 12:42Читати новину українською
Источник:Buon Calcio a Tutti
Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко начнет выполнять свои обязанности в итальянском клубе. В понедельник, 8 ноября, экс-наставник сборной Украины прибудет в Италию.
Шевченко скоро приступит к тренировке новой команды
Вечером 8 ноября Андрей Шевченко прибудет в Геную. Его помощник Мауро Тассотти отправится с ним в Италию.
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Первую тренировку украинец проведет 9 ноября.
Также будут названы остальные ассистенты Шевченко. Вероятно, к команде также присоединятся Луиджи Ночентини и Андреа Малдера.
Презентация нового тренера Дженоа может состояться на стадионе "Луиджи Феррарис".
- Андрей Шевченко возглавил итальянский клуб Дженоа. Контракт рассчитан до 30 июня 2024г.
- В настоящее время "грифоны" занимают лишь 17 место среди 20 клубов Серии А.
- Для украинского специалиста первым матчем с новой командой может стать встреча с Ромой 21 ноября.